Marcelo Ríos hace pebre a Guarello y se gana un like de Arturo Vidal

El Chino se lanzó con todo a través de una publicación de Instagram.

No se detiene la pelea entre el ex número 1 y el periodista deportivo, esta ves fue Ríos quien lanzó toda su artillería.

"Como un hueón puede tener tanta cara de odio, y con esa cara le tiraste los cagados a la mujer de Bonvallet, tení cero códigos”, publicó Marcelo Ríos.

Agrega que “para aclararte no he leído ningún libro tuyo y no lo haré, ayer para explicarte ya que nuevamente tu fin en tu vida es hacer mierda a la gente exitosa, porque la envidia no te deja hacer otra cosa, hablé sobre lo mentiroso que eres en pantalla, sólo para mantenerte en un programa de mierda ya que tu cabeza no te da para algo mejor, porque es lo más cómodo".

“Desde que empecé a escuchar de ti y tratar de ser una copia de Bonvallet, lo único es hacer mierda pero la gente no es tonta y saben que no te da para más”, La publicación recibió el "like" de Arturo Vidal.

Cabe recordar que Ríos explotó en contra de Guarello tras conocer del lanzamiento del libro “País barrabrava”, de autoría del periodista.

Marcelo Ríos defendió a Francisco Muñoz (Pancho Malo) para argumentar que Guarello “es una mentira que inventa para poder seguir comiendo, que la envidia a la gente exitosa no lo deja vivir, que tira mentiras y después se esconde el maraco”.