Marcelo Ríos le mandó un particular mensaje a su yerno Maripán

Marcelo Ríos, ex número uno del mundo, le dedicó un inesperado texto al defensor de la roja de todos. El Chino siempre esta en medio de la polémica en las redes sociales, pero ahora mostró su lado más amable.

"Me alegro por ustedes y disfruten del amor que se tienen, te amo hija preciosa", fue el mensaje que deja en el Instagram de Maripán donde se comparte una fotografía en Monte-Carlo, en Mónaco.

"¿Cuándo juegan con el PSG para que me invites? Gracias, yerno", el posteo del Chino que saca aplausos en las redes. ¿Se lo imaginan de suegro?.

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.