Marcelo Ríos disparó nuevamente contra Juan Cristóbal Guarello

El Chino se lanzó con todo en contra del periodista de Canal 13 por unas antiguas declaraciones del periodista, sobre Claudio Bravo.

“Hay un imbécil que habla en la tele y que dice: ‘¿Cómo Bravo está cansado si viaja en primera clase?’ Si viaja en primera clase es porque se lo ganó”, dijo el ex número uno del mundo.

Sus duras palabras, surgieron tras repasar su carrera deportiva, en la previa al partido de exhibición que disputará contra el español Álex Corretja en el Gran Arena Monticello, en San Francisco de Mostazal.

Ahora, el Chino se fue con todo contra el comentarista deportivo, con quien ya ha tenido varios roces en el pasado.

“La gente no valora a los ídolos. Te doy el ejemplo de Claudio Bravo. Hay un imbécil que habla en la tele y que dice: ‘¿Cómo Bravo está cansado si viaja en primera clase?’ Si viaja en primera clase es porque se lo ganó. Hay gente mal intencionada. Bravo es Bravo. Tienes que respetarlo aunque no te guste”, sentenció.

"CREO QUE HABER SIDO NÚMERO 1 DEL MUNDO TIENE MÁS MÉRITOS QUE GANAR UN GRAND SLAM" #ESPNFShowChile Marcelo Ríos analizó aseguró no tener ninguna deuda pendiente en el tenis: "Llegar a ser número 1, chileno, no con el porte que tienen todos, me doy por pagado" pic.twitter.com/vLUhdSOFr7