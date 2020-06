El ex tenista nacional le prestó ropa al volante del Barcelona.

En conversación con Tenis Chile, el ex número 1 del mundo salió a la defensa del King: "La relación que he tenido con él siempre ha sido muy buena. Lo encuentro una gran persona. Creo que tenemos casi cosas en comunes, creo que la prensa nos ha tratado bastante mal, se ha metido bastante en la vida privada de ambos", comenzó diciendo.

El Chino decidió recordar el caso del Ferrari en plena Copa América. "Yo recuerdo cuando chocó el Ferrari, obviamente está mal, está curao, chocaste, no sé si dio plata o no, pero yo creo que la vida personal de cada uno es la vida personal, pero si el weón es bueno para el copete y el weón juega pedazo de fútbol, qué, ¿también lo vas a seguir criticando?", analizó.

"Si el weón fuera alcohólico, cosa que no tengo ni idea, el weón tiene una enfermedad y listo, pero lo critican y lo critican. El weón ganó la Copa América y nadie se acuerda del Ferrari", profundizó.

Para cerrar agregó que, "Sampaoli dijo, ‘lo que hagan ellos fuera de la cancha a mi me da lo mismo, mientras me rindan en la cancha’. El weón ganó la Copa América y listo. Obviamente andar curao no está bien, tampoco lo voy a estar aplaudiendo , está mal, pero tanta crítica y buscando la cosas malas, Arturo es un gran jugador".