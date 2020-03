Marcelo Ríos cumplió su promesa y ayudó a 'Krespita' Rodríguez

La boxeadora nacional Carolina 'Krespita' Rodríguez compartió una foto con el ex tenista agradeciendo su aporte para operarse de un tumor cervical.

La boxeadora nacional Carolina Rodríguez anunció a través de sus redes sociales que el ex número uno del mundo en el tenis, Marcelo Ríos, finalmente cumplió con su palabra y la ayudó para que este miércoles se pueda operar su tumor cervical, el que fue detectado el año pasado.

A través de su cuenta de Instagram la boxeadora subió una foto junto al ex tenista, donde le agradeció su visita y apoyo y le prometió que prontamente volverá a la disciplina que tantas alegrías le ha dado al deporte nacional.

“Simplemente gracias, Marcelo Ríos por tu apoyo, de hacer este combate más simple junto a la clínica Meds. Gracias por tu visita en la clínica y hacernos reír un rato y mostrarnos lo transparente que eres”, señaló.

Agrega que “sigue en pie que hagamos sparring que vuelvo a competir sí o sí. Y no puedo no mencionar quienes me apañan en todas, en mis locuras, mis alegrías y por sobre todo mis caídas”.

Por el momento, habrá que esperar en las próximas horas para saber cómo salió la operación Krespita, cuánto tiempo estará en recuperación y cuándo podrá volver al boxeo.