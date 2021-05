Marcelo Ríos contó detalles de su frustrada serie en Amazon

El ex número del tenis confesó que dejó el proyecto de su documental en Amazon Prime Video por falta de profesionalismo de la productora.

El Chino reveló que estaba ilusionado con su documental, pero que tuvo que dejarlo. "Hace tiempo que quería hacer una biografía o algo de mi vida, pero no desde el número uno hacia adelante, sino que hacia atrás... Miles de cosas que la gente no sabe. Todos piensan que vengo de una familia millonaria y que el tenis fue fácil porque mis papás pagaban todo, y no es verdad”, dijo a La Tercera.

"Alto Andes (Productora) no tiene idea de tenis. No estaba al nivel y creo que no estaban preparados para hacer un documental para Amazon Prime".

El zurdo agregó que le cambiaban el contrato todos los días y que habían cláusulas que nunca había visto. "No podía irme en contra de nadie, pero la gente podía hablar lo que quisiera. La gracia era que hablara gente bien y mal. Yo quería que hablara gente mal para hacerlo tipo Jordan, que respondía cuando le mostraban que lo hacían mierda", cerró Ríos.