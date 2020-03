Marcelo Ríos "basureó" a Jordi Castell en redes sociales

El "Chino" ocupó su cuenta de Instagram para responder los dichos del fotógrafo Jordi Castell en su contra.

Cuando se pensaba que las declaraciones de Marcelo Ríos en el programa "Podemos Hablar" de CHV ya habían quedado atrás, el ex panelista de televisión Jordi Castell se encargó de reactivar la polémica durante la semana, señalando que "no puede haber en el año 2020, un ciudadano que descalifique de esa forma a tantas personas".

Además , el conocido fotógrafo explicó que "no por haber sido un deportista destacado, eso te hace validar tu capacidad intelectual", agregando que "algo le debiera haber pasado y no le pasó, porque tiene un conflicto personal muy grande que tiene que ver directamente con lo sexual".

Y la respuesta del "Chino" no tardó en llegar. El ex número uno del mundo en el tenis ocupó su cuenta de Instagram para responder los ataques de Castell de una particular forma.

El deportista publicó una foto de Jordi Castell y su pareja con un largo mensaje:

"Te quería preguntar seriamente y públicamente para tener otras opiniones, que tu como homosexual te moleste tanto que no opinen como tu y piensas que te están atacando porque no puede haber gente que le molesten los homosexuales o como a mí que me dan asco pero te pido si puedes, que me contestes por ti opinión, ya que hay homosexuales que son más abiertos, mas cultos e inteligentes que tu , que opinan muy abiertamente y con argumentos (José Antonio Neme)" (sic).

Sin embargo, no sería lo único, ya que el "Chino" volvería a publicar otro foto con el siguiente mensaje:

"Pensándolo bien, que me importa lo que piense un monopatin muerto de hambre, el huea dice que se cuiden y el pastel se va al campo, retiro mi pregunta anterior este monoptin no clasifica" (sic).