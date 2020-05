El ex número 1 del mundo se fue con todo en contra del Gobieron por las medidas para enfrentar la pandemia del coronavirus.

El Chino está muy activo en sus redes sociales, principalmente en Instagran en donde esta vez, subió una foto para criticar al jefe de la cartera sanitaria. El zurdo porque publicó un mensaje junto a una nota de prensa donde sale una declaración del médico.

"Sigamos poniendo cuarentena y esperemos que la gente se aburra de no respetarla, yo no tengo la solución pero para algo ustedes están ahí y no se ve que hagan nada, pongan mano dura, prueben cosas nuevas", agregó Ríos.