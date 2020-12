Marcelo Ramírez: "Es imposible que descienda Colo-Colo"

El histórico arquero de Colo-Colo, Marcelo Ramírez, se refirió al complejo presente albo y a lo que será el duelo ante Universidad Católica.

Si se trata de ídolos, seguramente Marcelo Ramírez entra en esa categoría para los fanáticos de Colo-Colo que disfrutaron de sus atajadas. Debido a eso, ha sufrido como un hincha más la paupérrima campañana del club, que marcha último en la tabla, con opciones directas para descender. Aunque el ex arquero asegura que eso no sucederá.

"Yo creo que es imposible que baje Colo Colo. No por una cuestión de que uno lo sienta, si no que porque tiene buen equipo. Si tú ves las formaciones desde principios de año, jugador por jugador, es mucho más que la mayoría de los equipos del fútbol chileno", afirmó el retirado jugador.

En diálogo con Redgol, el campeón de la Copa Libertadores 1991, cree que el difícil panorama tiene solución. "Yo creo que si le ganan el partido a La Católica se van a ir derechos, si tienen buenos jugadores", aseguró.

"Lo que pasa es que los jugadores han vivido y han tenido un montón de problemas y situaciones, que los han llevado a este estado donde les está costando mucho. Han perdido confianza y seguridad, pero eso cambiará con un par de partidos que puedan ganar", agregó.

Curiosamente, 'Rambo' se retiró del fútbol ante Universidad Católica, en un duelo disputado en el año 2001. "No me gustan los partidos de despedida, me lo ofrecieron, pero no. Yo quería salir así. En un partido por competencia", conmemoró.

"Fue contra la Católica y nunca más jugué. Yo sabía que me retiraba. Era mi partido de despedida y lo viví intensamente, a cancha llena y ganando 2-0. Sabía que nunca más me iba a vestir de corto, que no saldría más a la cancha a jugar por algo", complementó.

Debido a eso, le parece atractiva la misión de este sábado en San Carlos. "Sin duda es un clásico jugar contra La Católica. Con la U y Cobreloa son partidos que tienen algo especial y que tú sabes que hay una rivalidad eterna", confirmó.

"Es un partido que para el jugador y para el hincha es muy importante ganar. Por lo general se están peleando cosas importantes y es un clásico sin dudas. En esto no hay favoritos, aunque uno vaya puntero y Colo Colo esté último", concluyó.