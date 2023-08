Marcelo no lo podía creer: revelan la escalofriante radiografía de Sánchez

“Nunca vi algo así. Es casi una separación del fémur y el peroné”, dijo el médico de Argentinos Juniors tras la luxación completa de la rodilla izquierda que provocó Marcelo en Luciano Sánchez.

El inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores entre el "Bicho" y Fluminense terminó de manera dramática para el volante que recibió un golpe de Marcelo en el transcurso de la segunda etapa y que lo tendrá entre ocho y doce meses fuera de competencia.

La jugada estremeció por su brutalidad y así lo comprobó la radiografía del jugador que fue revelada este jueves. Así dejó el campo de juego el futbolista del cuadro argentino que perteneció a los registros de Independiente de Avellaneda.

El jugador agradeció los mensajes de apoyo desde que sufrió esta impactante lesión, incluso el que escribió el propio Marcelo:

"Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!", señaló el ex Real Madrid en sus redes sociales.

Por su parte el club trasandino manifestó que: "Somos rivales, no enemigos. Gracias Marcelo y a todo Fluminense por su preocupación".

“La noche la pasé tranquilo, inmovilizado y sin dolor, así que ahora vamos a casa para que se deshinche, tengo que hacerme unos estudios más y después ver cuándo operamos”, dijo Sánchez, quien reveló una conversación con Marcelo.

"Me escribió por Instagram. Sé que fue sin intención, fue una jugada desafortunada. Me pidió disculpas, se sentía mal, me enteré que me estaba buscando en el vestuario, son gestos que demuestran cómo es como persona. Lo admiro como jugador y ahora también como persona. Nada que reprocharle a él, que se quede tranquilo”, concluyó.

Mira la escalofriante radiografía de Luciano Sánchez acá: