El periodista de CDF perdió la paciencia con el músico nacional.

En medio de la crisis mundial por el coronavirus, desde el planeta fútbol se han tomado algunas medidas. Los jugadores del Barcelona, encabezados por Lionel Messi y Arturo Vidal se rebajaron los sueldos considerablemente.

Ante esto, el cantautor chileno Alberto Plaza tomó el ejemplo del Barcelona y, mediante recortes de prensa, lo comparó con la situación en Chile.

“Aquí tenemos dos formas de enfrentar un problema”, se lee en el mensaje de Plaza con una imagen del Sifup peleando por no hacer un recorte saliaral colectivo en Chile dada la precariedad de varios clubes.

Esto no le gustó para nada a Marcelo Muñoz, periodista de CDF, que se fue con todo: “¡Para un rato, loco! Deja de meterte en mundos que no conoces, que no tienes idea cómo son. No hagas comparaciones si no sabes que la mayoría de los jugadores en Chile llegan justos a fin de mes. En momentos tan duros, haznos un favor y guarda silencio”, disparó sin filtro.

Aquí tenemos dos formas de enfrentar un problema. pic.twitter.com/jUmy0Qpdid — Alberto Plaza (@albertoplaza) March 30, 2020