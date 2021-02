Los fanáticos de la Roja se manifestaron tras la noticia que pone a Fuentes como opción para la banca de Chile.

Sigue la danza de nombres en la ANFP, el nombre de Almeyda se comenzó a caer por temas económicos y surge la opción de tener un entrenador chileno, en medio de todo este escenario, Marcelo Muñoz aseveró que: “En la ANFP están con un turro así de currículums. Se están cayendo algunos. Este que pillaron recién, está libre. Interesa”, comenzó diciendo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Lo podemos decir: técnico chileno, estaba dirigiendo hasta hace muy poquito. Ronald Fuentes es un nombre que se suma a la ANFP, está, lo están observando y está siendo de su agrado. Cambiando todo el panorama con el cual se venía debatiendo de los técnicos extranjeros”, puntualizó el periodista.

Los hinchas reaccionaron:

En respuesta a @TNTSportsCL@LaRoja y @ANFPChileme estai webeando??, cómo Ronald Fuentes puede estar si quiera considerado?. En la Unión jugó bien en pasajes, pero despues decayó, en la UdeC no salió muy bien.Sierra tiene más mérito, salió campeón, ha dirigido en el extranjero....que nivel de improvisación oh mai goshhh

Cloud@Cloud_barros·16hAhora Ronald Fuentes!!! Que mierda esta ANFP...Tecnico con experiencia internacional jajajaja

JotaPez@JotaPez87·16hEn respuesta a @CandongazooCómo vas a querer a Ronald Fuentes en la selección???

JorgeALBO@El14euncra·16hSi llega Ronald Fuentes me Hago peruano.

Ignacia Sepúlveda@IgnaciaSepulv15·16hRonald Fuentes a la selección JAJAJAJAJAJAJAJAJA

Luis Carrasco@luisantana100·23hPor que no ronald fuentes con poco hizo mucho, conoce el medio#PautaDeJuego