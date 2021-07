Marcelo Moreno Martins, experimentado delantero boliviano que milita en Cruzeiro de Brasil reconoce la posibilidad de fichar en el cuadro albo, aunque asegura que todo lo está manejando su representante.

“Sé que Colo Colo es un equipo importante, de mucha tradición en Chile. Pero le repito, no puedo comentar nada sobre eso. Ya habrá noticias y podremos hablar con calma al respecto. Hasta el momento, todo lo lleva mi representante”, indicó Moreno Martins al diario La Tercera.

“Esperemos a ver qué pasa, pero no puedo adelantar mucho, ni dar entrevistas al respecto. Sobre el interés de Colo Colo, eso no lo puedo contestar. Todo está en manos de mi representante y tampoco nos queremos adelantar”, agregó el jugador.

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal.