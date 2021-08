Marcelo Moreno Martins le cierra la puerta en la cara a Colo-Colo

Marcelo Moreno Martins tenía casi todo acordado con ByN, pero una conversación con el actual entrenador de Cruzeiro hizo que el delantero boliviano decida quedarse en Brasil.

Aunque en Colo Colo creen que las negociaciones están muy avanzadas las para sumar a Marcelo Moreno Martins al plantel de Gustavo Quinteros , en Brasil el delantero entregó otro tipo de señales.

En diálogo con radio Super en Belo Horizonte, el ariete boliviano desmintió los acercamientos para llegar al fútbol chileno. El arribo de Vanderlei Luxemburgo como DT fue fundamental en la determinación.

“No voy a abandonar al equipo de mi corazón, más aún en este momento”, sostuvo el delantero del Cruzeiro, que apenas ocupa el lugar 15 entre 20 equipos de la Serie B de Brasil.

🚨🚨Marcelo Moreno Martins no llegará a Colo-Colo. B&N retiró la propuesta tras no poder vender a Parraguez. El ex Huachipato será prioridad en delantera para ser suplente de Morales ⚪⚫. Más info esta noche en mi canal de Youtube. pic.twitter.com/ovFUSQzuZ8