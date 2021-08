Marcelo Morales: "Beausejour me ayudó a corregir errores en mi puesto"

Marcelo Morales, zaguero de Universidad de Chile, de buen rendimiento en el clásico universitario del domingo pasado, se ha ganado un puesto como titular en el cuadro azul.

"Bose fue quien más me ayudó a corregir errores en mi puesto, como cuándo tenía que pasar, por ejemplo. Llegué a la U por una prueba masiva en el CDA cuando era sub 8 y estaba Pablo Ortiz. Al año siguiente me tocó con la profe Isabel Berríos, quien me enseñó muchas cosas, como pegarle con el pie menos hábil, posicionarme en la cancha, me entregó valores, cariño y respeto", contó Morales a Las Últimas Noticias.

Marcelo Morales, zaguero de Universidad de Chile, de buen rendimiento en el clásico universitario del domingo pasado

"Antes jugaba de extremo izquierdo, pero me fueron tirando para atrás, porque hacía pocos goles", añadió el zurdo, quien asistió a Joaquín Larrivey en el primer gol azul ante la UC.

"A corto plazo quiero salir campeón del torneo, y creo que vamos por buen camino, hay que corregir cosas. Y a largo plazo, estar harto tiempo en la U, ganar copas internacionales y dejar un nombre", expresó.

Programación de la Fecha 15 del Campeonato Nacional 2021

Sábado 7 de agosto. 15:00 hrs.: O'Higgins vs Universidad de Chile

Sábado 7 de agosto. 17:30 hrs.: Unión Española vs Ñublense

Sábado 7 de agosto. 20:00 hrs.: Universidad Católica vs Deportes La Serena

Domingo 8 de agosto. 12:30 hrs.: Santiago Wanderers vs Huachipato

Domingo 8 de agosto. 15:00 hrs.: Deportes Antofagasta vs Audax Italiano

Domingo 8 de agosto. 17:30 hrs.: Colo Colo vs Curicó Unido

Domingo 8 de agosto. 20:00 hrs.: Unión La Calera vs Everton

Lunes 9 de agosto. 11:00 hrs.: Cobresal vs Palestino