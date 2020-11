Marcelo Jara calmó los ánimos en la U tras pelea entre Espinoza y De Paul

El entrenador interino de los azules, Marcelo Jara, se refirió al polémico encontrón entre Gonzalo Espinoza y Fernando De Paul.

Un ingrato partido vivió ayer Universidad de Chile en la fecha 19 del Campeonato Nacional 2020. Los azules viajaron hasta el Estadio Nicolás Chahuán para medirse ante Unión La Calera, en lo que fue un emocionante partido donde el ganador se definió al final, y con polémica incluída.

Corría el minuto 93, y los cementeros y los azules empataban 0-0, pero una polémica jugada le daría el triunfo a los caleranos. Un dudoso penal sancionado por el árbitro Héctor Jona tras una supuesta falta de Fernando De Paul contra Nicolás Stefanelli, que fue el mismo en marcar el único gol del partido mediante los doce pasos.

Cuando terminó el duelo, el cuidatubos de los universitarios fue a encarar a Jona por la polémica decisión. En ese momento, fueron Diego Carrasco y Gonzalo Espinoza quienes intentaron detenerlo para calmarlo, pero las cosas se pusieron peores aún y desataron la furia del ‘Tuto’.

El portero del Romántico Viajero siguió la fuerte discusión con su compañero Gonzalo Espinoza, quien le recriminaba la actitud. Incluso una vez que abandonaron el campo de juego, en el túnel camino a vestuarios, la pelea entre los jugadores azules continuó con mayor intensidad.

Debido a eso, fue el mismo entrenador interino del cuadro laico, Marcelo Jara, quien aclaró lo ocurridó. El estratega, le bajó el perfil a lo ocurrido y confirmó que es entendible lo sucedido y que esas cosas quedan en la cancha.

"Me parece que dentro de los forcejeos para sacarlo de encima, para los que han jugado fútbol o han estado dentro de un campo de juego, y ante la eventualidad y la circunstancia me parece que también se pueden provocar este tipo de roces con el ánimo de sacar un compañero del lugar, y uno no quiere que lo toquen", partió señalando el ex jugador de la U.

Añadiendo que "probablemente eso pasó, no es lo ideal, pero cuando uno sale del campo de juego ofuscado pueden pasar ese tipo de cosas, obviamente cuando va al camarín se cambian los ánimos y vuelve a la normalidad todo".

El director técnico chileno de igual manera recriminó el actuar del réferi en el polémico cobro del tiro penal. Jara se quejó sobre la nula intención del árbitro para revisar la jugada en el VAR, además de no añadir el tiempo adicional que correspondía.