El ex Gerente Deportivo rompió la voz en la La tercera tras su salida del club.

"Respecto a lo de pasar al plantel al seguro de cesantía, el directorio me dijo que no participara, porque yo era un integrante más de todo el personal del club que había aceptado la reducción de su salario. Un 50% menos. Yo creo que se debieron agotar todas las instancias para no llegar a eso. Así se lo manifesté en forma privada a Aníbal Mosa y al resto de los directores. Que esto era el primer eslabón que podría generar un problema deportivo. Y se los manifesté más de una vez, con el agregado de que además se generó un problema de relaciones humanas después de esa famosa conferencia de prensa”, comentó el "Calamar".

“Fue desacertado hacer públicas conversaciones privadas. De hecho, creo que para los jugadores fue más dolorosa esa famosa conferencia que la decisión de enviarlos al seguro de desempleo. A partir de ahí, las relaciones humanas se comenzaron a quebrar”, agregó.

Al ser consultado por qué no expuso antes su visión, comentó que: “porque no tenía nada que ver. Y tampoco me las querían endosar antes, como lo están haciendo ahora. Entonces, lo que tengo que aclarar es que yo no tomé ninguna decisión relacionada a aspectos económicos de la institución. Jamás. Ninguna. Ni siquiera en el costo de la renovación de contrato de un futbolista, el precio de compra, venta, préstamo o sueldo. El gerente deportivo toma la decisión deportiva, en cuanto a la elección de algún jugador o de algún entrenador. A mí me decían 'este es el valor, acá puedes subirte, acá debes bajarte o simplemente no se puede comprar o vender'”.

“Desde ese punto de vista cometí dos errores: primero, haber sido más enérgico en detener decisiones que no eran deportivas, pero que yo sabía que iban a afectar lo deportivo. Y lo segundo es que yo debí irme de Colo Colo cuando enviaron a los jugadores al seguro de desempleo, porque yo sabía que eso iba a afectar a lo deportivo, quizás no en la escala de lo que sucedió. Y se los manifesté”, complementó.