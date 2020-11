El gerente deportivo enfrentó a los medios de prensa en conferencia de prensa vía zoom.

Tras un largo silencio, Espina, asume la responsabilidad:

"Obviamente por la función que cumplo hay aspectos relacionados a las responsabilidades y asumo una parte del momento, está más que claro, la función del gerente deportivo está relacionada con la contratación y el desempeño del equipo y hay una parte importante que me corresponde a mí", expresó.

Además agregó que: "está claro que factores hay muchos porque se dio un año atípico producto de lo que todos sabemos. A partir de ahí fueron sucediendo situaciones no pensadas, no imaginadas, que se fueron complicando. Y las modificaciones en el cambio de entrenador demandan un poco más de tiempo a que cada uno le busque la forma al funcionamiento. Los factores son varios, incluido el infortunio de algunas lesiones graves. Lo que pensamos, creemos y fortalecemos es que de la manera en que el cuerpo técnico y los jugadores trabajan, la tarea se sacará adelante, están todos comprometidos. Entre todos lo vamos a sacar adelante".

Marcelo Espina también habló de la complejidad de su labor: "Me limito a la parte deportiva, planteo las necesidades al presidente y el directorio con el cuerpo técnico, pero luego hay una parte económica donde no tengo injerencia. Puedo seducir, intentar convencer, pero el directorio decide. Sé que están dispuestos a que si encontramos alguna alternativa más se pueda cristalizar", aclaró.

Para finalizar agregó habló de la confianza de Aníbal Mosa con su persona. "No me puedo poner en los zapatos de otro porque no soy el presidente ni seré directivo de un club nunca. Lo veo 27 de los 30 días del mes y él sabe lo que pienso. Si está en desacuerdo tanto él como el directorio está en total disposición de decírmelo con toda la tranquilidad y la franqueza del mundo. Voy al directorio todos los meses, expongo mi labor y mi relación con todos es muy buena. Si me tienen que decir algo tienen las puertas abiertas para hacerlo con sinceridad y franqueza, esto no es tan complejo. Hasta el momento la relación es muy buena", cerró.