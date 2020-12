El ex Gerente deportivo de Colo-Colo se despidió a través de redes sociales de los hinchas del Cacique.

"En esta despedida quiero ofrecer mis disculpas por las expectativas que no se cumplieron", comenzó diciendo.

Agregando que "lamento no haber concretado con resultados el proyecto por el que regresé a esta institución que forma parte de mi historia".

Marcelo Espina reconoce que la decisión fue dura para él. "No fue fácil tomar esta decisión. Los que me conocen saben que renunciar a un sueño, por difícil que parezca, no es algo que me caracterice".

"Como siempre he mantenido, nadie es ni debe ser, más importante que el club".

Espina reconoce que ya no tenía el respaldo para seguir en el puesto: "En mi caso ya no contaba con la confianza para seguir ejerciendo mi cargo y dar un paso al costado me pareció lo más sensato", cerró.