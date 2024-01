Colo Colo sigue preparándose durante la pretemporada donde sólo ha sabido de victorias en lo que va del año, pero aún así, los hinchas albos están muy preocupados, ya que en materia de refuerzos están muy atrasados. Esto ya que sólo han presentado a un nuevo jugador cuando queda menos de un mes para que inicie el Campeonato Nacional.

Además de que no han podido sumar nuevos jugadores, han tenido que batallar para mantener a sus grandes figuras en el equipo para esta temporada, ya que muchos de ellos están siendo seguidos por distintos equipos desde el extranjero con seductoras ofertas. Uno de estos es el caso de Carlos Palacios quien es seguido desde muy cerca por Boca Juniors.

Según declaraciones del propio Alfredo Stöhwing, presidente de Colo Colo, Carlos Palacios estaba listo y ya firmó con los albos, ya que Blanco y Negro habría llegado a un acuerdo con el jugador, donde tendría un aumento sustancial en su sueldo para permanecer al menos esta temporada en el estadio monumental.

Pero durante esta jornada, el actual comentarista de ESPN, Marcelo Espina, salió a desmentir las anteriores declaraciones del mandamás del cacique. "Me acaba de escribir un muy amigo mío de Chile y me dice que todavía no tiene arreglada la continuidad o el aumento Palacios, sí hay una especie de acuerdo, pero no la tiene firmada".

Esto encendió aún más las alarmas en los hinchas de Colo Colo y además generó una muy mala imagen sobre la dirigencia de Blanco y Negro al no entregar información precisa. Por ahora sólo queda esperar el desenlace de esta historia donde Boca Juniors sigue presionando para quedarse con los servicios de Carlos Palacios esta temporada.