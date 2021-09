Marcelo Espina, ex capitán, entrenador y gerente deportivo de Colo Colo, pone en duda la denominación "clásico" al enfrentamiento entre albos y azules. Los universitarios llevan ocho años sin derrotar a su archirrival.

El ex seleccionado argentino relativizó la denominación de "clásico" chileno que tiene el duelo que se disputará en Rancagua, dada la diferencia histórica en favor de Colo Colo. "Yo creo que es un derbi. El derbi es de la ciudad, el clásico es del país", puntualizó.

"A mí lo que me llama la atención, y esto lo digo con respeto y bien, es la supremacía que hay de un equipo sobre otro. No del momento, sino que del historial. Me llama poderosamente la atención que sea tan grande la supremacía de Colo Colo sobre la U", reflexionó Espina.

"Porque en generalm en los otros clásicos de diferentes lugares del mundo no sucede eso. En el historial y en esta brecha que se generó ahora de ocho años", manifestó.

Universidad de Chile no derrota a Colo Colo en partidos oficiales desde el 5 de mayo de 2013, cuando se impuso por 3-2 en el Estadio Nacional

Universidad de Chile vs. Colo Colo: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por el Campeonato Nacional?

El encuentro entre azules y albos se disputará el próximo domingo 26 de septiembre a partir de las 16:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

PROGRAMACIÓN FECHA 22°

Viernes 24

Huachipato vs. Palestino. 18:30 horas, CAP.

La Calera vs. O’Higgins. 21:00 horas, Nicolás Chahuán.

Sábado 25

Cobresal vs. Deportes Antofagasta. 12:00 horas, El Cobre.

Unión Española vs. La Serena. 15:00 horas, Santa Laura.

Deportes Melipilla vs. Audax Italiano. 17:30 horas, La Pintana.

Everton vs. Curicó Unido. 20:00 horas, Sausalito.

Domingo 26

Ñublense vs. Santiago Wanderers. 12:00 horas, Nelson Oyarzún.

Universidad de Chile vs Colo Colo. 16:30 horas, El Teniente.

Libre: Universidad Católica.