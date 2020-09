Marcelo Díaz y su posible regreso a Universidad de Chile: “El futuro es una incetidumbre”

Probablemente los hinchas de Universidad de Chile llevan bastante tiempo esperando que Marcelo Díaz regrese al equipo, y el volante también ha manifestado en distintas oportunidades sus deseos de volver al club de sus amores.

A eso se refirió “Carepato” en conferencia de prensa de Racing de Avellaneda, donde comenzó asegurando que debido al contexto sanitario actual ocasionado por la pandemia del coronavirus no tiene certeza de cuando se pueda concretar su retorno al Centro Deportivo Azul.

“Manifesté mi inteción de volver a Universidad de Chile, pero el futuro es una incertidumbre, no te puedo decir lo que va a pasar el próximo año. Ellos me tienen que querer porque no puedo autocontratarme”, lanzó coqueteando con las oficinas de Azul Azul.

Además, el ex Hamburgo de Alemania opinó sobre la vuelta de la actividad en nuestro país y reconoció que “se está jugando un fútbol muy intenso, no sé si muy bueno con la pelota en los pies. También ha habido lesiones, pero es normal por la palaización y acá en Argentina espero que vuelva de la mejor manera”.

Al respecto de su presente en Racing y el regreso a los entrenamientos, admitió que “en lo personal, no siento miedo. Volví a sentirme vivo y hacer lo que me gusta. Obviamente, tengo todos los cuidados necesarios. Estamos muy enfocados en lo que tenemos por delante”.

Para finalizar, Marcelo Díaz se manifestó agradecido sobre lo que le ha tocado vivir en el equipo. Cabe destacar que una de las mejores presentaciones del Bicampeón de América fue el 9 de febrero de este año cuando anotó el gol con el que Racing venció 1-0 a Independiente en el Clásico de Avellaneda.

“A la gente de Racing le debo un agradecimiento y, hasta el último día en el club, voy a dejar todo. Me siento como en mi casa”, cerró.