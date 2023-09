Marcelo Díaz se olvida de la U y admite querer volver a otro antiguo amor

Marcelo Díaz intentó sin éxito retornar a Universidad de Chile, pues los azules le cerraron la puerta. Hoy, en Audax Italiano, el volante parece haberse olvidado de la U, pues admitió que le gustaría retornar a otro antiguo amor.

Y es que el bicampeón de América con La Roja se confesó y aseguró que le gustaría retornar a Argentina para continuar su carrera en Racing.

"Siempre me gustaría volver. Hoy me encuentro jugando en Audax Italiano de Chile, hago el curso del entrenador, pero nadie sabe qué puede suceder mañana. Creo que he hecho las cosas bastante bien, que he dejado buenas impresiones y eso genera que el día de mañana uno pueda regresar", dijo Díaz en D Sports Radio.

En esa misma línea, aseguró que se mantiene al tanto de todas las novedades y partidos que tengan relación con la "Academia".

"El otro día vi el partido por la Copa. Jugó muy bien Huracán, fue un partido con mucha intensidad. Ojalá que la lesión de Leo (Sigali) sea leve y pueda estar pronto en las canchas, tiene una condición física encomiable. Sufro a la distancia", añadió el volante.

Respecto al complejo momento que vive el club argentino, dijo que "en los momentos complicados casi nadie está y hoy Racing está en un momento neutro, ni bien ni mal y hay que apoyar".

"Carepato" también tuvo tiempo para analizar la labor de Fernando Gago en la banca de Racing, donde el ex Real Madrid no lo pasa nada bien.

"Gago tiene bastante clara su idea, los jugadores la entienden a muerte y se juegan por él, por eso creo que el proceso debe continuar porque lo están haciendo bien. En el fútbol es muy difícil mantener un proyecto a largo plazo, los procesos deben respetarse. Me parece excelente lo que hace la dirigencia", mencionó para finalizar Marcelo Díaz.