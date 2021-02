Marcelo Díaz se aleja de la U: “Me voy a recuperar para seguir en Racing”

El mediocampista chileno, Marcelo Díaz, se refirió a los recientes rumores que afirmaban que tendría todo listo para regresar a Universidad de Chile.

Aún nada está definido en cuanto al futuro de Marcelo Díaz en su carrera futbolística. Ayer, información conocida desde el círculo cercano del chileno indicaban que tenía todo listo para regresar a Universidad de Chile en la próxima temporada. Sin embargo, el mismo “Chelo” se encargó de dar término a los rumores y reconoció que finalizará su contrato con Racing Club en junio.

En diálogo con el programa “Líbero” de TyC Sports de Argentina, el ex Hamburgo dejó claras sus intenciones en el club de Avellaneda.“Me voy a recuperar lo antes posible para seguir jugando con la camiseta de Racing. Después de junio no sabemos lo que va a pasar”, confesó.

"No puedo tirar voladores al viento. Yo he tomado una decisión, he tomado una postura y las personas involucradas la saben, acá en el club, en Racing, mis representantes y luego veremos que es lo mejor”, añadió.

“Lógicamente, que en estos tiempos que estamos viviendo lo primordial es que le tengo que dar énfasis a la rodilla (recuperación de una operación de meniscos). Lo que viene después, se ve después. Como estoy enfocado en el día a día, no me puedo comprometer y no puedo prometer nada, solo sé que ya hay una decisión que ya está tomada y lo saben las personas adecuadas”, agregó.

"Hace un rato estaba con el presidente, con quien tengo una relación muy buena, entonces yo no sé y no puedo decir qué va a suceder a partir de junio, que es cuando finaliza mi contrato con Racing. Por lo mismo soy cauteloso y digo que ahora me estoy enfocando en la recuperación de la rodilla”, complementó.

El bicampeón de América nuevamente fue consultado sobre si seguirá o no en Racing y confesó que “me siento importante acá. La gente me lo hace saber día a día. Las decisiones siempre pasan por algo personal. No voy a magnificar tanto, pero es un todo. Las decisiones pueden cambiar, el club se plante mañana y me quiera renovar por tres años más y uno se tiene que sentar a negociar”.

“Uno tiene que ver su futuro. También, puede venir un club como Barcelona y decir: ‘yo lo quiero’. Hay una decisión de por medio, que ya la saben, pero eso puede cambiar. Estamos en un año que todo es incierto y no nos podemos privar de nada”, señaló.

Para finalizar, dejó en claro que“es una decisión personal, lo tengo asumido de esa forma. Pero claramente que todo puede cambiar de la noche a la mañana”, con lo que no le cerró la puerta al club de sus amores, la U.