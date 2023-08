Marcelo Díaz recibe otro portazo de Universidad de Chile

Marcelo Díaz intentó volver a los azules en la ventana de fichajes que acaba de terminar en el campeonato chileno.

Esta información fue entregada por el periodista Francisco Caneo en el programa Al Aire Libre de Radio Cooperativa. “Hay un jugador que habló con la dirigencia de la U y les dijo de mi bolsillo pago mi cláusula del equipo donde estoy, tengo un suelo bajo, negociamos en 2024, pero yo quiero volver. ¿Su nombre? Marcelo Díaz…No le dieron bola”, indicó el reportero que sigue a la U.

"Eso llegó a la plana mayor y se descartó, pero que Marcelo Díaz habló con los dirigentes, tenía la intención de venir y hacer ese esfuerzo desde el punto de vista económico, futbolístico y de volver a la U en el segundo semestre”, sentenció el reportero.

Rodrigo Goldberg explicó la situación

“Los técnicos es importante que participen, pero no pueden exigir nombres de jugadores. Para mi gusto no puede decir quiero a… porque, lamentablemente, se ha prestado y se prestó para hacer negocios. Lo que sí puede pedir son posiciones, características, pero cuando pides nombres no”, indicó Goldberg en la misma radio antes mencionada.

“En este caso, lo que tengo entendido, me lo contó Manuel (Mayo) y lo dijo en una entrevista. La manera de fichar es que ellos proponen pero no se lleva un jugador que no quiera el técnico. El tema de Marcelo viene de más arriba, para mí”, cerró.