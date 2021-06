Marcelo Díaz presiona para volver a la U: “No soy de andar mendigando”

El mediocampista chileno, Marcelo Díaz, nuevamente dejó claras sus intenciones de volver a Universidad de Chile tras terminar contrato con Racing.

No es muy común ver a Marcelo Díaz dando entrevistas. Es más, ya llevaba varios años sin atender a algún medio nacional, en una determinación que se mantuvo inamovible. Y donde no dejó espacio para la duda.

Toda la información que se conocía sobre el ex mediocampista de la U y la Selección Chilena venía desde la prensa argentina. E igualmente fueron los sitios partidarios de Racing Club quienes emitían sus palabras.

Pese a eso, esta vez no siguió su tradicional rutina y aprovechó para dialogar con el sitio En Cancha. Situación donde, una vez más, manifestó abiertamente sus deseos de volver al club de sus amores. Pero advierte que en "Racing me manifestaron que quieren que siga".

Y, evidentemente, “Carepato” quiere volver al Centro Deportivo Azul. Pero igualmente deja claro que debe existir voluntad de ambas partes. Situación que, de momento, no ha sucedido por parte del elenco universitario, donde fue protagonista del mejor momento deportivo en la historia azul.

Ahora, Díaz se encuentra de vacaciones en el país, y rompió un largo silencio para referirse a su gran pasión: la U. Además, dejó claro que el retorno no será algo que suceda de un día para otro. Todo esto faltando 14 días para finalizar su vínculo con la “Academia”.

"Yo quiero jugar, tener trabajo y eso es lo principal para mí. Yo estoy tranquilo porque dije en todos lados que mi intención es volver a la U. Pero no depende de mí. Hay que tener un feedback. Yo no me puedo contratar en ningún equipo".

Marcelo Díaz es muy querido por los hinchas de Racing, y se metió en la historia de la "Academia" tras marcar el gol del triunfo en un clásico ante Independiente de Avellaneda.

Así, al ser consultado sobre si ha pensado llamar al actual presidente de Azul Azul, Cristian Aubert, para apurar su regreso, fue claro. "Yo no soy de andar mendigando un vaso de agua. Sé perfectamente quién soy y todo lo que puedo dar. Y, como persona, me gusta que me respeten y sentirme valorado".