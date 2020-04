El volante de Racing Club de Avellaneda puso fecha de retorno para volver al cuadro azul.

El mediocampista conversó con Diego Rivarola y dejó una frase que ilusiona a los hinchas de la U:

“Mi retorno a Universidad de Chile depende única y exclusivamente de la U. El equipo tiene un técnico, ellos son quienes contratan y es quien hace la estructura. Si a mi me dicen mañana ‘Marcelo vente a la U’, sabes que agarro mis ‘hueás’ y me voy, y estoy en Chile”, comenzó diciendo.

“Si, me quiero retirar en la U, y mi sueño es este año pelear la Copa Libertadores con Racing, porque no me dejarán salir antes. Y mi idea es comenzar el 2021 jugando en la U, pero eso ya no depende de mí”, dijo Carepato.

"Las cosas buenas, o malas, coincidentemente me pasan en el 21, y espero que esta vez mi regreso sea ese año. Físicamente estoy bien, tengo experiencia de sobra, entonces quiero volver y seguir compitiendo”, sentenció.

Marcelo Diaz se confesó con Diego Rivarola en el IG de @udechile: “Mi intención el 2021 es jugar en la U” @alairelibrecl @cooperativa #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/VfkDwjZnrn — Francisco Caneo (@caneoc) April 22, 2020

