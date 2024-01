Marcelo Díaz le responde a Vidal y envía un mensaje para el Superclásico

Después de largos años las llegadas de Arturo Vidal a Colo Colo y de Marcelo Díaz a Universidad de Chile le darán un condimento especial al Superclásico. De hecho, a falta de más de dos meses para el partido los jugadores ya comenzaron a condimentar lo que será el picante duelo y "Carepato" le respondió al "King".

El volante azul tuvo tiempo para confesarse con La Magia Azul y opinar sobre la llegada de Vidal a Chile le da otro color al Superclásico, afirmando que "sí, claramente le da un valor extra, pero nosotros como club y como jugadores nos vamos a preocupar de que todo ese valor sea dentro de la cancha".

En ese mismo sentido el campeón de Copa Sudamericana en 2011 llamó a la cautela en las declaraciones. "Vamos a poner ingredientes, armar la fiesta, armar lo que sea, pero para desarrollarlo dentro de la cancha. No me vale decir cualquier cosa afuera si dentro de la cancha no podré hacer lo que dije", aseguró.

Marcelo Díaz le respondió a Arturo Vidal.

Finalmente Marcelo Díaz afirmó que tienen que hablar dentro de la cancha. "Que nuestros actos hablen por si solos, no nos vamos a meter con ningún rival, que a la U le vaya bien, que la U sea lo más importante. La idea es que juguemos, comamos, descansemos sólo con la U. Cuando llegue el clásico se hablará de eso", sentenció.

Es así como Marcelo Díaz tuvo palabras para responderle a Arturo Vidal tras su presentación en Colo Colo. Ambos jugadores son ídolos de los clubes más grandes de Chile y comenzaron a condimentar lo que será el próximo Superclásico que animarán en el Estadio Monumental, donde la U intentará romper una larga sequía sin triunfos ante los albos.