Marcelo Díaz compartió emotivo mensaje tras debutar con Libertad

El mediocampista chileno, Marcelo Díaz, dejó atrás dolorosos ocho meses sin actividad y se mostró feliz de poder volver a las canchas en Paraguay.

Después de frustrarse su anhelado regreso a Universidad de Chile, Marcelo Díaz finalmente fue oficializado como refuerzo de Libertad de Paraguay. El volante nacional ya está en su nuevo club tras dejar Racing de Avellaneda, donde los hinchas lo despidieron emocionados.

Así, “Carepato” volvió a las canchas después de ochos largos meses alejado del terreno de juego. Hecho que ocurrió en la victoria por 4-3 del cuadro “Gumarelo” sobre Junior de Barranquilla por la Copa Sudamericana, duelo que comenzaron perdiendo, pero supieron revertir.

Cabe recordar que el referente e hincha de Universidad de Chile se mantuvo lesionado en su último periodo en la “Academia”. Institución que esperaba dejar para sellar su regreso al “Romántico Viajero”, pero finalmente no recibió el llamado y terminó recalando en tierras guaraníes.

Y tras su estreno con la camiseta “Repollera” el bicampeón de América con La Roja usó sus redes sociales para compartir su emoción. Así, compartió un emotivo mensaje con sus seguidores de Instagram para mostrar sus sentimientos al regresar a la cancha.

"Lo sabe la gente que me conoce: la vida me enseñó que no hay otra que levantarse una y mil veces", comenzó escribiendo. Tras eso recordó que "pasaron exactamente 8 meses y 13 días desde que jugué mi último partido oficial. Fueron meses muy difíciles, llenos de incertidumbre, de situaciones complicadas y de lágrimas de frustración".

"Agradezco de corazón a todas aquellas personas que estuvieron conmigo durante este tiempo. Especialmente, a mis amigos de Bernal (Argentina), que en ningún momento me soltaron la mano. A la gente de @clublibertadpy, por la oportunidad. Y también a todos ustedes, que a través de este medio me brindaron un afecto enorme", complementó.

"Les dedico todo este esfuerzo a mis bellos hijos quienes, aun estando lejos, me llenan de fuerzas para seguir intentando crecer cada día. Los amo, mis amores", continuó Díaz, quien finalmente sostuvo que "he vuelto a las pistas, he vuelto a sentirme futbolista, he vuelto a disfrutar de un pase al compañero, he vuelto a lo que tanto me apasiona. Simplemente: he vuelto a vivir", cerró.