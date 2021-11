Marcelo Díaz hizo pebre a la dirigencia de Azul Azul

Marcelo Díaz contó detalles de su noche alentando a Chile en el triungo ante Paraguaypor las clasificatorias camino a Qatar 2022: "Me tocó estar acompañando a los muchachos. Los fui a ver al estadio, quedé muy contento porque pudieron ganar y llevarse los tres puntos, que era vital para Chile. Los hinchas conmigo siempre se han portado bien, son cariñosos, respetuosos y agradecidos por lo que me tocó vivir. Lo pasamos bien" dijo a TNT Sports.

"El mejor de Chile fue el equipo, creo que lo importante que hoy tiene la selección es que están teniendo un funcionamiento bastante claro y lo llevan a cabo en los partidos. Ayer se vio muy sólido y creo que basarse en nombres propios es desmerecer el trabajo en equipo, incluso a los que no les toca jugar, que son tan importantes como los que sí".

Carepato también hizo un llamado a los hinchas para apoyar hasta el final. "Tenemos que unificarnos, no buscar la quinta pata al gato. El mensaje más allá de si alguien está molesto o caliente, tiene que ser de positivismo, porque es lo que estos jugadores necesitan un espaldarazo de todos los chilenos (...) Hoy en día a los jugadores se les debe dar confianza, palabras de aliento y llenar de buena energía. Están peleando por el Mundial y eso es lo único que importa".

Pero no fue lo único, ya que reconoció que conversa con algunos seleccionados. "Con los que hablo les digo que no suelten es a posibilidad, porque son muchos los que desearían estar en su lugar y pocos los que tienen la oportunidad. Hoy la selección está tan clara en lo que hace que si alguien quiere entrar, tiene que hacerlo a punta de buen rendimiento".

Además, analizó el mal momento azul: "Desafortunadamente otro año la U pelea el descenso, esperemos que puedan zafar. No veo a la U jugando en Segunda, pero creo que ha sido todo un problema institucional lo que ha llevado a que la U venga acarreando hace años problemas", explicó.

"A muchos amigos les comento la historia del Hamburgo, un equipo histórico, grande, que nunca había descendido en su historia y que venía con una administración muy mala. Jugaban todos los años a la promoción, estaban destinados a eso, por mucho que se salvaran. Cuando haces las cosas tan mal en algún momento dejarás la suerte de lado y te encomiendas a lo que diga el destino".

Finalmente, aseveró que: "Ojalá la U no descienda, sería una catástrofe y muy malo para el fútbol chileno. Aunque algunos esperen que lo hagan. Ojalá peleen campeonatos, que se vean reflejados en Católica, Colo Colo o La Calera, que viene compitiendo en lo más alto. Ves a la U y no lo puedes entender. A mí como hincha me duele ver al equipo".

¡Carepato con la Roja! Marcelo Díaz apoya a la selección chilena en Asunción frente a Paraguay pic.twitter.com/N5rVEP7AXc — AzUlesFC 🎮💙❤ (@AzUles_FC) November 12, 2021

Marcelo Díaz está en el Defensores del Chaco alentando a @LaRoja #LaRojaEnCooperativa pic.twitter.com/p3uTpBJclF — Gonzalo Quezada Briones (@guruoftime316) November 11, 2021

Programación doble fecha noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022

Jornada 13 (Jueves, 11 de noviembre)

Brasil vs Colombia

Ecuador vs Venezuela

Paraguay vs Chile

Perú vs Bolivia

Uruguay vs Argentina

Jornada 14 (Martes, 16 de noviembre)

Argentina vs Brasil

Bolivia vs Uruguay

Chile vs Ecuador

Colombia vs Paraguay

Venezuela vs Perú.