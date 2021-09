Marcelo "Chino" Ríos celebró la venta de su casa, la corredora de propiedades Soledad Vidal, quien cerró el negocio para vender la gigante casa del zurdo en la capital, contó algunos detalles del negocio y dijo que los nuevos propietarios estaban chochos al saber que la vivienda pertenecía al ex número uno del tenis.

"Para ellos era algo bueno, estaban como chochos, estaban informados", dijo en diálogo con Las Ultimas Noticias.

"Fui como cuatro o cinco veces a mostrarla, que es bastante para este tipo de casas, pero declinaban porque era muy grande. Me decían que les sobraba espacio o había terminaciones que tenían que cambiar, que para eso mejor se construían una", continuó.

Además, dijo que Ríos con su esposa "quedaron súper tranquilos, contentos y muy agradecidos con la oficina. Los dos son espectaculares y Marcelo un caballero a pesar de todo lo que se pueda decir. Súper inteligente, creo que es súper exigente consigo mismo, entonces aprecia cuando hay una gestión eficiente, rápida, clara y profesional".

"Esta venta es importante por la publicidad y porque Marcelo fue muy buena onda con ese agradecimiento inesperado", concluyó.

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.