Marcelo “Chino” Ríos anunció su apoyo a José Antonio Kast para el balotaje presidencial

El ex tenista utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un particular mensaje a Gabriel Boric y entregar sus motivos para votar por el candidato de ultraderecha.

El ex tenista número 1 del mundo en la ATP, Marcelo “Chino” Ríos, se refirió a la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de diciembre, revelando que apoya al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

A través de su cuenta en Twitter, Ríos, fiel a su estilo, explicó los motivos por los cuales él prefiere votar por el ultraderechista.

“Supe que Boric quería poner un impuesto a los superricos y sin saber si me afectaría me pareció injusto. Yo me saqué la cresta para lograr lo que tengo, pagué todos los impuestos de mis ganancias y tener que pagar más a un gobierno que ni siquiera sé que hará con mi plata me dio mucha rabia”, aseguró el ex tenista.

“Me puse a investigar descubriendo que Boric seguramente presionado por el partido comunista quería repetir lo que sufrieron mis padres con la UP. Y no solo eso, quería liberar a los presos de la revuelta que destruyeron el Metro, quemaron iglesias y asaltaron el comercio. Pero lo más increíble era que ahora se estaba dando una vuelta de carnero prometiendo orden público y no soltar a los delincuentes. ¿Creerá que la gente es hueona?”, añadió.

“Me quedé preocupado y miré para el otro lado, me encontré con el “fascista” de Kast y como no sabía lo que era ser fascista, lo guglee y me di cuenta de la tremenda injusticia de que lo llamaran así, ya que fascista es ser colectivista y estatista, todo lo contrario a las convicciones de Kast. Pero además ví a un tipo tranquilo, confiado y con una buena preparación, que siempre ofreció hacer cumplir la ley y garantizar el orden público”, relató el ex deportista profesional.

“Entonces me decidí a votar por José Antonio Kast, ya que creo que es la mejor opción por lejos”, cerró.