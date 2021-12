Marcelo Chino Ríos manifestó todo su apoyo a Kast

Marcelo Chino Ríos se refirió a la segunda vuelta a través de su cuenta de Instagram. Junto a una foto en la que aparece JAK, escribió una extensa reflexión con respecto al proceso electoral de Chile.

“Supe que Boric quería poner un impuesto a los super ricos y sin saber si me afectaría me pareció injusto. Yo me saqué la cresta para lograr lo que tengo, pagué todos los impuestos de mis ganancias y tener que pagar más a un gobierno que ni siquiera sé que hará con mi plata me dio mucha rabia”, fue lo que comenzó planteando en relación al candidato de Apruebo Dignidad.

El ex deportista detalló que “me puse a investigar descubriendo que Boric seguramente presionado por el Partido Comunista quería repetir lo que sufrieron mis padres con la UP.

Y no solo eso, quería liberar a los presos de la revuelta que destruyeron el Metro, quemaron iglesias y asaltaron el comercio. Pero lo más increíble era que ahora se estaba dando una vuelta de carnero prometiendo orden público y no soltar a los delincuentes”.

Ríos comenzó a hablar acerca del representante del Partido Republicano. “Me quedé preocupado y miré para el otro lado, me encontré con el ‘fascista’ de Kast y como no sabía lo que era ser fascista, lo googlee y me di cuenta de la tremenda injusticia de que lo llamaran así, ya que fascista es ser colectivista y estatista, todo lo contrario a las convicciones de Kast”, dijo.

Finalmente, el Chino expresó que “además vi a un tipo tranquilo, confiado y con una buena preparación, que siempre ofreció hacer cumplir la ley y garantizar el orden público. Entonces me decidí a votar por José Antonio Kast ya que creo que es la mejor opción por lejos“.

