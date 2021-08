Marcelo Cañete, actual volante de la U, se refirió a su mal momento en los azules, el ex Cobresal no ha mostrado un buen nivel en el equipo universitario.

Cañete aseguró en redes sociales que: "claramente no estoy en un buen momento futbolístico, pero cada vez que visto esta camiseta trato de entregarme al máximo con la mayor responsabilidad".

Además, le respondió a los hinchas. "Muchas veces las cosas no salen como uno quiere pero no voy a dejar de intentarlo".

Para finalizar, destacó el trabjao de Esteban Valencia. "De cualquier manera, lo más importante acá es este grupo, que cada vez está más fuerte, con la ilusión y las ganas de seguir luchando hasta el final. Feliz por ustedes, muchachos", cerró.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES DE LOS HINCHAS:

El único punto realmente bajo de la U (al menos en los titulares) es Marcelo Cañete. Es displicente, aparece poco en el juego y cuando aparece lo hace mal. No cumple la función de un '10'.

QUE ESTE TRIUNFO NO OCULTE LO HORRENDO QUE ES MARCELO CAÑETE #VamosLaU

Y también hay que ver el lado malo de la moneda, el rendimiento de Marcelo Cañete. No ha rendido, pese a la confianza que le viene dando el Huevo Valencia. Tampocó es que haya una opción estelar para suplirlo pero poner a Lujan no me parecería descabellado y ver si está Aránguiz.