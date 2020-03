Marcelo Cañete sonó fuerte en Colo Colo como posible refuerzo. Sin embargo, Harold Mayne-Nicholls negó negociaciones con el mediocampista de Cobresal.

El volante de Cobresal, Marcelo Cañete, estuvo hace un tiempo muy cerca de llegar al Monumental, pero finalmente el traspaso se frustró y el jugador permaneció en el campamento minero del norte.

Cañete reveló a As Chile que con Mouche “hemos hablado, cuando salió el momento. Le dije: ‘mira, que lindo que sería’. Nos cruzamos en Brasil. Éramos vecinos cuando él estaba en Palmeiras y yo en San Paulo. Sería hermoso poder jugar con él nuevamente, porque nos conocemos desde pequeños, en Boca. En Paraguay también cuando él estaba en Olimpia y yo en Libertad. Le tengo un gran aprecio y es un gran amigo. Me encantaría compartir con él otra vez”.

En esa línea, añadió que “yo me enteré por la prensa que había un interés de Colo Colo, pero en ningún momento me llamaron personalmente. Me han llamado intermediarios con ese tema, pero no avanzó nunca”.

Ver esta publicación en Instagram ⚽️🙏 Una publicación compartida por Marcelo Cañete (@chelocaneteoficial) el 14 de Oct de 2019 a las 10:02 PDT

Marcelo Cañete sonó fuerte en Colo Colo como posible refuerzo. Sin embargo, Harold Mayne-Nicholls negó negociaciones con el mediocampista de Cobresal.