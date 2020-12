El talentoso volante de Cobresal reaccionó a la noticia que lo vincula con los azules.

Marcelo Cañete suena fuerte en el CDA, el argentino reconoció los contactos con Azul Azul.

Cañete confirmó que hubo acercamientos con los universitarios, aunque nada concreto, y señaló que llegar al cuadro “azul” sería un importante desafío. “La realidad es que hubo contactos, pero nada concreto, preguntaron por mi situación y nada más“, aseguró.

“Sería un desafío importante, a quién no le gustaría vestir una camiseta así, es un desafío que lleva mucho peso y en lo personal me gustan mucho los desafíos, pero queda mucho, quedan dos meses intensos de temporada y hay que aprovechar de jugar todos los partidos, de llevar a Cobresal lo más alto posible y si se tiene que dar, se dará“, manifestó el trasandino.

“Me siento muy bien, vengo teniendo buenos números, debo aprovechar al máximo, es importante sentirse bien y debo seguir así, estoy contento porque no tengo ningún dolor, me entreno al máximo”, cerró.