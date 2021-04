El volante de los azules analizó su llegada al equipo universitario.

"Tuve que hacer un esfuerzo. Pero cuando uno tiene el deseo de poder agarrar otros desafíos más importantes y llegar a un club como la U, uno está dispuesto a hacer esos esfuerzos económicos”, señaló al Diario La Tercera.

Sobre su pasado afirmó que: “Volver a tropezarse con la misma piedra sería una estupidez. No estamos para perder el tiempo, todo lo que he aprendido intento trabajarlo día a día para poder plasmarlo en el campo”, aseguró el 10 de Universidad de Chile.

También tuvo palabras para las comparaciones: "Sé lo que significa Walter para la institución, para los hinchas, por todo lo que logró con esta camiseta. Simplemente, tengo admiración hacia él. Hoy me toca estar a mí, usando la misma camiseta, el mismo número. Es mi momento y espero estar a la altura como lo estuvo él”.

“Es importantísima la 10, pero me siento preparado para poder representarla, para poder llevarla. Haré todo lo posible para devolverle toda la confianza al club que la depositó en mí”, apuntó.

Respecto a las críticas de la hinchada, respondió que: “aprendí de chico, de compañeros, que hay que estar ajeno a eso. Sí hay momentos que veo, que me mandan cosas, pero no me afecta mucho”.