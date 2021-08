Marcelo Cañete recibió ácida crítica de histórico ex jugador de la U

El mediocampista de Universidad de Chile, Marcelo Cañete, no levanta cabeza y sigue acumulando detractores por su bajo rendimiento en los azules.

Marcelo Cañete arribó a Universidad de Chile para ponerse en la espalda una mochila con mucho peso. Esto porque, además de la presión de llevar la 10 azul, era el encargado de reemplazar a Walter Montillo tras su agridulce segundo paso por el club.

Sus inicios no estuvieron alejados de los problemas, ya que el Covid-19 y los problemas físicos lo dejaron al margen en los primeros partidos. Sin embargo, el técnico Esteban Valencia la ha dado toda la confianza para ser titular, pero ha estado lejos del gran nivel mostrado con Cobresal.

Así, RedGol dialogó con un histórico ex jugador universitario que sabe muy bien lo que es usar dicha posición. Se trata de Víctor Hugo Castañeda, quien afirmó que el problema de Cañete no es su calidad, sino que tiene que ver con la personalidad y el carácter.

Te puede interesar: Hinchas de la U hacen pebre a Marcelo Cañete en derrota ante Cobresal

Sobre el peso de la camiseta, Castañeda reconoce que "no debe pesar más que otra, son otras las circunstancias que te llevan a eso. Para jugar con esa camiseta y en esa posición hay que tener carácter”.

“El cuero de chancho y tener personalidad para imponerse, porque uno debe imponerse en esa posición", complementó el ex candidato a alcalde de La Serena.

VHC afirmó que ya tenía más o menos claro lo que le sucedería a Cañeter, y dejó en claro que no es un pensamiento caprichoso. "Cuando lo veía jugar en Cobresal, y se hablaba que iba a venir a la U. Yo dije que no iba a andar, y no iba a a andar por una serie de razones", reconoció el zurdo.

El emblema azul agregó que "tiene una exquisita técnica, es un gran habilitador. Pero, le falta transmitir otra cosa. En La U no puedes salir con los pantalones limpios y en Cobresal jugaban todos para él. En la U debe ser parte del equipo y él debe asociar al equipo a su alrededor y para eso debes tener carácter y él no lo ha tenido".

Para finalizar, concluyó enfatizando en que "intuía que no le iba a ir bien, aunque aún tiene tiempo para demostrar otra cosa, para imponerse. Pero siempre tuve esa sensación que le iba a costar mucho jugar en la U".