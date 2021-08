Marcelo Cañete la tiene clara: “No vine a reemplazar a Walter Montillo”

El criticado mediocampista de Universidad de Chile, Marcelo Cañete, señaló que siente que ha mejorado su juego defendiendo la camiseta azul.

Gran conmoción causó en Universidad de Chile el año pasado el anuncio de Walter Montillo que dejaría el club para retirarse del fútbol. Y una vez que se concretó dicha opción la directiva azul hizo las tratativas necesarias para sumar al mejor 10 del torneo: Marcelo Cañete de Cobresal.

El jugador formado en Boca Juniors arribó al Centro Deportivo Azul y generó una ola de expectativas. Pese a eso, con el pasar de los duelos continúa estando excesivamente lejos con el nivel mostrado en el elenco minero, y que le terminó significando ser visto por la U.

Por eso, este jueves desde el CDA el propio Cañete asistió a conferencia de prensa para atender las distintas consultas de los medios. Situación donde aprovechó de dejar en claro que él no es el reemplazante de Montillo, y que solo vino a hacer su trabajo.

"Lo he aclarado en varias ocasiones, yo no vine a reemplazar a Montillo y entiendo lo que significa para la hinchada azul. Estoy consciente de eso y valoro el sentimiento que tienen porque sé que es un jugador que les dio mucho. Pero de ninguna manera lo vine a reemplazar, vine a hacer mi trabajo y levantar una copa a fin de año. No tengo otra cosa en mi cabeza que no sea esa", reconoció.

El volante igualmente señaló que “en los últimos partidos me sentí mejor, tuve jugadas interesantes, rematé al arco. Fui entrando en ritmo y rescato cosas, pero debo buscar conectar más con mis compañeros y es lo que estoy trabajando. Esperamos seguir de esa manera llegando de menor a mayor".

Al ser consultado por si perdió la confianza, Cañete dejó en claro que "la confianza es lo principal para un buen rendimiento. Si he perdido confianza porque las cosas no salían, pero en este último partido sentí que las cosas mejoraron. Siento la confianza del DT, de los compañeros y de la dirigencia y quiero devolver todo eso".