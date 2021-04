Marcelo Cañete agradeció comparación con Riquelme: “Quiere decir que uno hace las cosas bien”

El volante de Universidad de Chile, Marcelo Cañete, recibió una lluvia de halagos por parte de Claudio Borghi, quien lo puso al nivel de Román Riquelme.

Universidad de Chile continúa alistándose para enfrentar la edición 189 del Superclásico del fútbol chileno. Los azules visitarán este domingo a Colo Colo en el Estadio Monumental a partir de las 16:00 horas, y buscarán romper con la racha de 20 años sin ganar en Macul.

Ante eso, ayer jueves Marcelo Cañete asistió a conferencia de prensa desde el Centro Deportivo Azul. Situación donde el habilidoso mediocampista argentino se refirió a la comparación que hizo Claudio Borghi con respecto a su parecido con el ídolo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

El “Bichi”, que fue quien hizo debutar a Cañete en el cuadro Xeneize, reconoció que "no tengo idea si Marcelo (Cañete) aprendió algo de mí. Él aprendió mucho de Riquelme. Es una imitación muy buena de Riquelme, en cómo cubre el balón y cómo lo trata".

Ante eso, el jugador de Universidad de Chile recibió los elogios de su ex entrenador sorprendido y emocionado. "No lo escuché, pero súper agradecido. Yo le tengo un cariño grande a Claudio (Borghi) y que diga esas cosas me emociona porque quiere decir que uno hace las cosas bien".

Añadiendo que "uno trabaja duro para conseguir cosas buenas y que te reconozcan de esa manera. Como un referente del fútbol sudamericano a uno le llena de alegría. Esas cositas te dan inspiración para seguir mejorando y trabajando, con el fin de poder plasmarlo en el campo de juego".