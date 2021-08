Marcelo Cañete, volante de Universidad de Chile sólo piensa en mejorar su rendimiento y ser importante para la U. El ex Cobresal es blanco de las críticas de los hinchas azules por su mal juego que muestra en el equipo.

"Mis expectativas son mejorar, ser protagonista con este club, peleando campeonatos, creando el fútbol de este equipo, entreno para eso y como dije levantando una copa a fin de año, si pienso que a fin de año me voy a ir a préstamo soy un cobarde y un hipócrita y no debería estar sentado y entrenando de la manera que lo hago, no tengo pensado eso y nada, es todo lo contrario", aseguró.

Además aclaró que "estoy feliz de estar acá. Es un gran club, me han demostrado mucho cariño y respeto. Esto es largo. No tengo dudas que me va a ir bien. Con trabajo y paciencia, aprendiendo de cada partido".

Marcelo Cañete manda un potente mensajes en el sentido de que sólo trabaja pensando en mejor. "Estoy enfocado en mejorar. Lo más importante es el equipo. Obviamente tengo que mejorar y aparecer cuando las cosas están difíciles, porque es mi responsabilidad", cerró.

— Actividad Deportiva (@ActDeportivaCL) August 19, 2021

