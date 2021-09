Marcelo Bielsa le dio impresionante cátedra a periodista de Inglaterra

Marcelo Bielsa mostró toda su calidad de discurso a un periodista que le preguntó si era necesario salir siempre jugando con la pelota desde la defensa. La respuesta del rosarino fue aplaudida en las redes sociales.

"Si yo entendiera que otra forma de jugar resolvería y mejoraría nuestro equipo, no dudaría en hacerlo. El estilo de un equipo es una conjunción entre lo conveniente y la posibilidad de concretar", comenzó diciendo Bielsa.

"Hay una gran y casi única diferencia en los estilos: qué hace un equipo cuando la pelota la tiene su arquero. Hay equipos que la ponen en juego y otros que la dividen", reflexionó el ex entrenador de la selección chilena.

"Es legítimo que alguien crea que es mejor dividir la pelota, porque reduce el efecto de los errores o la posibilidad de equivocarse, pero también reduce enormemente la belleza del juego y la posibilidad de atacar", sentenció Bielsa en su exposición.

Finalmente se dirigió al periodista. "Lo que me propone usted es que lo cambiemos. Sería como olvidar el reconocimiento que obtuvimos durante tres años por jugar de un modo. Pero entiendo perfectamente su posición".

