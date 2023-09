Entre el 2000 y el 2004 Marcelo Bielsa dirigió a la Selección Argentina en cuatro oportunidades frente a Chile, todas válidas por las Clasificatorias: el registro indica que los "albicelestes" triunfaron en dos ocasiones, mientras que las otras dos terminaron en empate.

El 28 de marzo del 2000 Argentina le ganó por 4-1 a Chile, mientras que el 14 de noviembre del mismo año el resultado fue 2-0 para los trasandinos. El 5 de septiembre del 2003 en tanto se registró el primero de los dos empates sin goles. ¿El otro? el 12 de octubre de 2004.

Ahora Marcelo Bielsa estará al mando de la selección de Uruguay que iniciará el camino al Mundial de 2026 precisamente frente a Chile. El duelo se llevará a cabo en Montevideo este viernes y será el primero del ex estratega de la Roja frente a Eduardo Berizzo, actual seleccionador chileno.

¿Cuándo será el partido de Chile frente a Marcelo Bielsa (Uruguay)?

Las Clasificatorias comenzarán este jueves siete de septiembre con tres partidos: Paraguay v/s Perú, Colombia v/s Venezuela y Argentina v/s Ecuador, mientras que para el viernes están fijados los partidos entre Uruguay v/s Chile y Brasil v/s Bolivia.