El sacerdote Felipe Berríos, amigo del rosarino, aseguró que el entrenador está preocupado “por los más pobres, la gente en las poblaciones” y el pueblo chileno en general.

En conversación con Radio Touch, el cura reveló que Bielsa lo llamó para preguntarle cómo está el pueblo chileno con la emergencia del coronavirus.

De paso, expresó que la charla se trató sobre la gente. “Como es él, preocupado, haciéndome preguntas de la gente, de las poblaciones, cómo estaba el país. Hablamos largo, es bueno para hablar”, prfundizó.

“Yo humanamente, me nutrí de la sabiduría del pueblo chileno. Tengo admiración por el ciudadano medio de Chile y por la fortaleza de sus trabajadores. Abonaron mi forma de interpretar lo que es el sacrificio. Considero mis tres años y medio en Chile como un regalo de la vida. Aprendí a amar la vida estando aquí. A los futboleros y, si se me permite, a los chilenos en general, quiero decirles ‘muchas gracias’” fue el discurso de Marcelo Bielsa en su despedida de Chile en 2011.

“Una vez estaba en Un Techo para Chile y me dijeron que me llamaba Marcelo Bielsa. Yo dije ‘quién es Marcelo Bielsa’. No tenía idea. ¡Cómo soy tan pelotudo! Después lo llamé de vuelta y él leía mis columnas en la Revista Sábado. Me invitó a almorzar a Pinto Durán y nos hicimos grandes amigos”, contó Berríos.

“Es una persona de un valor, tan valiosa, de una delicadeza, una sencillez. Conocí a su señora. Un día apareció acá en Antofagasta, llegó de sorpresa”, aseveró.