Marcelo Bielsa le envía un emotivo mensaje a Chile

El director técnico de la Selección Uruguaya de Fútbol, Marcelo Bielsa, se refirió a nuestro país, en una conferencia de prensa, el entrenador recordó su paso por suelo nacional asegurando que quiere “muchísimo al pueblo de Chile”.

Tras ser consultado por su cercanía con Chile, Bielsa aseveró que: “quiero muchísimo al pueblo de Chile, tengo recuerdos de su fútbol que nunca voy a poder olvidar”.

“(Siento) admiración profunda por su entrenador, verdadera, porque lo conozco en profundidad y espero una expresión futbolística de cuidado”, agregó el"Loco".

Bielsa y la nómina:

"Voy a informar los jugadores que efectivamente son convocados. Conociendo a los jugadores de fútbol cuando se trata de la selección y la ilusión que en ellos genera la posibilidad de estar, cuando un jugador reservado no está convocado sufre una desilusión y esa desilusión aumenta cuando es pública. Por eso lo quiero evitar. Lo he hecho así durante toda mi carrera. Quiero evitar agregar, a la desilusión natural, el hecho de la difusión pública de su condición de descartados”, justificó ante los medios.

“Usted sabe que yo no he hablado con ellos (le dice a un periodista). Por ese motivo fui descrito como un mentiroso públicamente. Entonces, usted sabe que yo no he hablado con ellos, porque la información que se hizo pública es que he mentido a los uruguayos diciendo que iba a hablar con ellos. Efectivamente, no he hablado. En su momento, yo tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la dimensión de ídolos. Primero, porque llegar a ese sitial no es para cualquiera y siempre es merecido”, cerró.

🗣️ 𝐇𝐚𝐛𝐥𝐚 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚



Marcelo Bielsa atiende a los medios y la prensa, desde el Estadio Centenario, en la previa del debut en Eliminatorias.



📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/nQjO9POnan — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 2, 2023