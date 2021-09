Marcelo Bielsa disparó cruda reflexión sobre el fútbol en Sudamérica

El ex entrenador de La Roja, Marcelo Bielsa, hizo un duro análisis del fútbol sudamericano y reconoció que “es imposible estar al nivel de Europa”.

Una dura jornada vivió el fin de semana recién pasado el técnico argentino, Marcelo Bielsa, con su equipo Leeds United. Esto porque cayeron por 3-0 ante el Liverpool por la Premier League.

Pero todas las miradas se las robó antes el enfrentamiento con el cuadro que dirige Jürgen Klopp, cuando dio una entrevista a Sky Sports. Situación donde el “Loco” habló del presente del fútbol sudamericano.

El ex director técnico de la Selección Chilena aprovechó la instancia para cuestionar a los clubes europeos. Esto porque compran a jugadores demasiado jóvenes desde nuestro continente, lo que interrumpe su formación como jugadores.

Te puede interesar: El sentido mensaje de Marcelo Bielsa a los hinchas del Leeds

“La brecha es muy grande. Es imposible que el fútbol sudamericano esté al mismo nivel que Europa”, disparó de entrada el estratega rosarino. Cabe recordar que Bielsa llegó al Leeds en 2018, y al año siguiente subió al equipo a la Premier League, donde juegan actualmente.

"Si miras, las ligas sudamericanas están proporcionando cada vez menos jugadores para Europa. Porque los jugadores están abandonando sus países de origen antes de haber brillado para los clubes a los que pertenecen", complementó.

"Lo único que hace es perjudicar a todos. Si compras a un jugador de 15 años, el proceso formativo que tiene que pasar ese jugador en el lugar donde nació, en el club al que pertenece, en la liga que conoce, se interrumpe", continuó el ex estratega de la Selección Argentina.

"Si lo pones en un lugar completamente diferente y desconocido, en lugar de ayudar a su desarrollo, lo interrumpes.", complementó.

También se refirió a la compra y venta de jugadores en Sudamérica. "Es algo que no se investiga mucho, pero los clubes sudamericanos a menudo no son los dueños de estos jugadores. Los jugadores juegan para los clubes pero no son los dueños reales de ellos".

"Los jugadores de 15 años tienen dueños diferentes a los clubes a los que pertenecen. Es una realidad triste y difícil de explicar", concluyó fiel a su estilo.