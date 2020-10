El reconocido periodista argentino dio su tesis del mal momento del goleador argentino en el Cacique.

Nicolás Blandi llegó al cuadro popular con el cartel de goleador y por algo se pagó una alta suma de dinero por su pase.

"Justamente es un jugador que a mi me gusta. No es el 9 de área posiciones, es un 9 con mucha movilidad y con desgaste. Ese desgaste no lo hace cumplir su función, que es hacer goles", comenzó.

Para finalizar agregó que, "cuando el sale de Boca, va a Argentinos y en San Lorenzo convivió con Almirón que no lo ponía. Nico Blandi es ciclico, tiene sus ciclos, además por la edad, pero no deja de ser un jugador importante, yo creo que debe estar pasando un mal momento".