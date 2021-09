Marcelo Barticciotto explotó de rabia por ataque a inmigrantes

Marcelo Barticciotto, ex futbolista de Colo Colo y hoy comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa, alzó la voz luego de los incidentes que se registraron en el norte y criticó a quienes participaron de una marcha anti inmigrantes y que terminaron quemando algunas pertenencias de venezolanos que acampaban en la ciudad.

"Prohibido Olvidar!!! Nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres y muchos de nosotros muchas veces fuimos inmigrantes", escribió el ex delantero.

"La tierra es de todos, por un mundo más justo, menos irracional y por sobre todo, más humano!!!", añadió en Twitter, red social donde rápidamente el escrito se viralizó.

#MigrarEsVivir

Cómo fundación Colo-Colo Social, condenamos los actos racistas conocidos x la opinión pública el día de ayer en Iquique. Como organización miembro de la @mam_chile, invitamos a todas/os a ser parte de las próximas acciones q' buscan reparar el daño provocado. pic.twitter.com/sjDGXdC9vs — Fundación Colo-Colo Social (@ColoColoSocial) September 26, 2021

Prohibido Olvidar!!! Nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres y muchos de nosotros muchas veces fuimos inmigrantes, y la tierra es de todos, por un mundo más justo, menos irracional y por sobre todo, más humano!!! — Marcelo Barticciotto (@marcelobarti) September 26, 2021

MIRA ACÁ LOS RECLAMOS DEL ÍDOLO ALBO:

Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.