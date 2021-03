El ídolo colocolino analizó la posibilidad de ser presidente de Blanco y Negro.

El ídolo colocolino ha generado consenso, incluso siendo apoyado de cierta forma por el bloque de Aníbal Mosa, quien estaría dispuesto a dejarle la presidencia al ex jugador albo.

En ESPN Radio Chile, Marcelo Barticciotto habló de esta opción y se mostró duditativo, sin embargo no ocultó su deseo de serlo en algún momento de su vida vinculada

“Lo hicieron público y todo. Yo te vuelvo a repetir, lo menos importante es el nombre de la persona que esté ahí. Todavía no he dicho nada. Siempre me interesó o tuve la idea. Me encantaría hacerlo, pero no sé si es el momento", expresó.

Para finalizar agregó que, “tiene que haber un proyecto por encima de la persona que esté, que pueda tomar decisiones, la dejen maniobrar y que no dependa del directorio. Ese proyecto ya lo están haciendo desde el Club Social”.