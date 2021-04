Marcelo Barticciotto tomó una decisión sobre postular a la presidencia de ByN

El ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, ya definió lo que hará con una posible postulación a la presidencia de Blanco y Negro.

Mucho se ha hablado en el último tiempo sobre una posible postulación de Marcelo Barticciotto a la presidencia de Blanco y Negro. El ídolo albo ha recibido el apoyo de los hinchas y algunos referentes del club, y ahora tomó una decisión con respecto a la posibilidad.

El “7 del pueblo” reconoció, en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, que decidió no ser candidato a presidente de la concesionaria. Esto después de que el Club Social y Deportivo Colo Colo propusiera su nombre para ser el sucesor del criticado actual timonel, Aníbal Mosa.

"Decidí bajarme de la postulación para presidir Blanco y Negro, no están las condiciones. Lo lamento por el Club Social que me propuso y lo agradezco, pero desde la dirigencia no había el apoyo unánime a mi candidatura, como ellos decían hacia afuera que lo había", comentó.

"Había un mensaje público y otro privado. Desde dentro no estaban tan convencidos de que yo fuera presidente. No sé por qué, quizás pensaban que yo no les iba a cuidar los intereses. Los accionistas quieren ganar dinero y por algo están ahí, pero en la medida que el proyecto deportivo funcione, se va a ganar dinero. El que no lo entiende así, no debiera estar en el club", añadió.

"Hay una pelea interna, están mucho más divididos que antes. Solo se benefician ellos y dejando de lado a Colo Colo. Primero venden, después la sacan de la venta, uno pone el remate antes que el otro, nadie entiende nada. Es lamentable para el club y eso es lo que más duele", siguió disparando.

Para finalizar, dejó en claro que “hay una incertidumbre tremenda en el club. Yo no he tenido problema con nadie, lo único que quiero es el beneficio del club”.